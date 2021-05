Ali təhsil müəssisələrinin və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistraturalarına qəbul imtahanı (II cəhd) keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, imtahanlar saat 11:00-da başlayıb.

