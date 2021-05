Bu gün Suriyada prezident seçkiləri keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, prezident Bəşər Əsəd Dəməşqdəki seçki məntəqəsində səsini verib. Vətəndaş müharibəsi dövründə ikinci dəfədir keçirilən seçkilərə maraq bu dəfə böyükdür. Saat 7-də başlayan seçkilərə çox sayda insan qatılır. Seçkilər sakit ötüşməyib.

Dəra bölgəsində seçki məntəqəsinin yaxınlığında partlayış baş verib. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur.

