Bərdə rayonunda bazarda baş verən yanğın zamanı ümumilikdə 101 mağazaya ziyan dəyib.

Metbuat.az "Report”a istinadən xəbər verir ki, mağazalardan 80-i tamamı ilə, digər 13-ü isə qismən yanıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

