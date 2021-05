Cəlilabad Rayon Təhsil Şöbəsinin (RTŞ) müdiri Qərənfil Əhmədova vəzifəsindən azad edilib.



Bununla bağlı müvafiq əmr imzalanıb.



Metbuat.az azerforum.com-a istinadən Qərənfil Əhmədovanın sosial şəbəkədə yayılan səs yazısını təqdim edir:



O, daha əvvəl Cəlilabad şəhər 8 saylı məktəb-liseyin direktoru vəzifəsində çalışıb.

