Bir müddət əvvəl koronavirusa yoluxan əməkdar artist Mətanət İsgəndərli sağalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi bu haqda “İnstagram” hesabında məlumat verib.

Sağalar-sağalmaz gözəllik salonuna üz tutan müğənni xarici görünüşündə də dəyişiklik edib. O, saçlarını açıq rəngə boyatdırıb.

Xatırladaq ki, M.İsgəndərli bir müddət əvvəl Moskvda COVID-19-a yoluxaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.(Baku.ws)

