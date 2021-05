"Əlindən kitab düşmür, telefonu belə yoxdur" - Ən yüksək bal toplayan məzun

Tam (11 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə 29-30 apreldə keçirilən buraxılış imtahanlarında 1 nəfər maksimal - 300 bal toplayıb. İmtahanda rekorda imza atan şəxs Şəmkir rayonu, Düyərli kənd 2 saylı orta məktəbinin məzunu Ayxan Kazımovdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ayxanın atası Seymur Kazımov Azvision.az -a açıqlamasında oğlunun təhsilə böyük marağının olduğunu bildirib.



“Uşaqlıqdan oxumağa böyük həvəsi olub. Hər zaman yüksək qiymətlər alıb. Kitab, dəftər əlindən düşməyib. Telefon belə işlətmir. 9-cu sinifdən repetitor yanına gedib”.



S.Kazımovun sözlərinə görə, Ayxan sənədlərini Bakı Ali Neft məktəbinə vermək niyyətindədir: “Bu sahəyə böyük marağı var. İnformasiya təhlükəsizliyi fakültəsini seçmişik. Görək necə olacaq”.



Qeyd edək ki, Ayxan Kazımov 2 il əvvəl 9-cu sinif səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanında da 256.2 bal toplamaqla yüksək nəticə göstərib.

