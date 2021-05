Türkiyədən Azərbaycana mexaniki minatəmizlənmə avadanlığı göndərildi - VİDEO

Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Hərbi Fabrik və Gəmiqayırma Zavodu (ASFAT) tərəfindən istehsal olunan 5 mexaniki minatəmizlənmə avadanlığının (MEMATT) Azərbaycana göndərildiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin “Twitter” hesabında bildirilir.

“ASFAT tərəfindən istehsal olunan 5 MEMATT qardaş ölkə Azərbaycana təhvil verildi. MEMATT-lardən istifadə edəcək və təhsili başa vuran Azərbaycan hərbi qulluqçularına da istifadəçi sertifikatları təqdim edilib”.

Qeyd olunur ki, mətbuat nümayəndələrinin də qatıldığı təslimetmə mərasimində 5 MEMATT personal və tank əleyhinə minaları müvəffəqiyyətlə zərərsizləşdirib.

“MEMATT-lar can Azərbaycana xeyirli olsun”, - deyə bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.