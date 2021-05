Bakı metrosunun fəaliyyətini bərpa etməsi barədə qərarın olmasını müsbət qarşılamıram. Çünki yayda metroda yoluxma daha da arta bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün "Nə baş verir?" verilişə açıqlamasında infeksionist Vüqar Cavadzadə deyib.



"Ventilyasiya sistemi nə qədər yaxşı olsa da, insan sayı çox olduğu üçün qapalı məkanda yoluxma artır. Hesab edirəm ki, qarşıdakı 3 ayda metronun bağlı qalması yoluxmanın azalmasına səbəb ola bilər", - o bildirib.

