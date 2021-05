Hizbullah təşkilatının lideri Həsən Nəsrullah İsrailə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, İsrailin Qüdsün şərqindəki addımlarını davam etdirməsi bölgədə irimiqyaslı müharibəyə səbəb olacaq. Həsən Nəsrullah bildirib ki, müharibə İsrailin məhvi ilə nəticələnəcək.

“İsrail Əl-Əqsa məscidinə və müqəddəs məkanlara təşkil etdiyi hücumların digər hücumlardan fərqli olduğunu anlamalıdır” - deyə o bildirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

