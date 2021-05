Mayın 31-də Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Yunanıstana səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Anadolu agentliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, gündəmdə ölkələr arasında münasibətlər, Aralıq və Egey dənizlərindəki vəziyyət olacaq.

