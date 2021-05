Gəncə şəhərində bazarda qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, şəhər sakini, 1984-cü il təvəllüdlü Qafar Amanov bir müddət öncə ayrıldığı həyat yoldaşı 1990-cı il təvəllüdlü Gülay Amanovanı bıçaqlayıb.

Hadisə "Gəncə səbəti" deyilən bazarda baş verib. Nəticədə G.Amanova vəfat edib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.