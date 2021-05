Megan Fox yenə diqqətləri özünə CƏLB ETDİ - VİDEO

Amerikalı aktrisa və model Megan Fox, Billboard Musiqi Mükafatlarında sevgilisi Machine Gun Kelly ilə səhnə arxasında söhbət edərkən içkili halda paparazilərin diqqətinə tuş gəlib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadla xəbər verir ki, cütlük, aktrisanın qırmızı xalça üzərində olan zaman bütün diqqət Megan-da olub. Bir neçə dəfə sevgilisi ilə açıq pozlar verən aktrisa mərasimin sonunda söyüş söyərkən yaxalanıb.

Bir qədər çox içki qəbul edən Meganın, M.G. Kelly ilə narahat və həyəcanlı söhbəti kameraların nəzərindən yayınmayıb. Qeyd edək ki, 35 yaşlı Megan Fox sevgilisi Machine Gun Kelly-dən 4 yaş böyükdür.

