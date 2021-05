Yaponiyanın Hokkaydo əyaləti sahillərində gəmi qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyaya məxsus gəmi ilə yapon balıqçılarının olduğu qayığın toqquşması nəticəsində 3 nəfər ölüb. Məlumata görə, ölənlər yaponlardır. Hadisə zamanı balıqçı qayığında olan digər iki yapon isə sağı qalıb.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

