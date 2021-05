“ABŞ naməlum uçan obyektlərlə bağlı məsələni ciddi araşdırır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Ağ ev”in sözçüsü Cen Psaki belə açıqlama verib. O bildirib ki, hərbi gəminin yaxınlığında uçan naməlum obyekt barədə araşdırma aparılır və araşdırmanın nəticəsinə görə hesabat təqdim ediləcək.

Qeyd edək ki, ABŞ donanmasına məxsus gəminin yaxınlığında naməlum uçan obyekt görünmüş və obyekt sürətlə suya çırpılaraq yoxa çıxmışdı.

