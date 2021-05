Bakının daha bir qəsəbəsində piyada təhlükəsizliyi ilə bağlı işlər görülüb

Binə qəsəbəsində yol-piyada təhlükəsizliyi səviyyəsinin artırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər davam etdirilir.

Bakı Nəqliyyat Agentliyindən (BNA) verilən məlumata görə, bu dəfə Əli İsazadə küçəsinin "Ədalət parkı"-nın qarşısından keçən hissəsində müvafiq tədbirlər görülüb.

Görülən tədbirlər çərçivəsində ərazidə:



svetofor obyektləri quraşdırılıb;

müvafiq yol nişanları və nişanlanma xətləri təşkil edilib;

nizamlanan eyni səviyyəli piyada keçidləri çəkilib;

Eyni səviyyəli piyada keçdilərinin önündə panduslar inşa olunub.

Nəticədə:

Kəsişmədə nəqliyyat axınları arasındakı mövcud konflikt nöqtələri aradan qaldırılıb;

hərəkətin növbəliliyi təmin olunub;

əlçatanlıq səviyyəsi artırılıb.

