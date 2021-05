Erməni porno ulduzun ərini, rus gözəlçə ƏLİNDƏN ALIB? - FOTO

Məşhur reper Kanye West hal-hazırda altı illik həyat yoldaşı erməni porno ulduz Kim Kardashiyandan fevral ayında elan edilən boşanmanın təsirində olsa da deyəsən yeni məhəbbət macərasına başlayır.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, şayələrə görə ,43 yaşlı reperin 35 yaşlı rus supermodel Irina Shayk ilə romantik əlaqədə olduğu bildirilir.

Deyilənə görə "Kanye West indi gizli şəkildə Irina Shayk yəni Bradley Cooper-in körpəsinin anası ilə görüşür" deyə sosial şəbəkələrdə xəbərlər yayılmağa başlayıb. Bradley Cooper İrinanın uzunmüddət birlikdə olduğu keçmiş sevgilisi idi. Cütlüyün azyaşlı uşağı da var.

Məlumata görə bu münasibətlər Kanye-nin keçmiş arvadına heç də pis təsir etmir. Kim Kardaşiyan məşhur reperdən boşanandan sonra özünü daha çox xoşbəxt hiss edir. 60 milyonluq villada uşaqları ilə zaman keçirən erməni porno aktrisa keçmiş əri ilə dostluq münasibətindədir.

