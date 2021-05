2021-ci il iyulun 1-dən etibarən COVID-19 pasportu və ya COVID-19-a qarşı immunitet sertifikatı tələbi müəyyən edilən iş və xidmət sahələrinin işçilərinin ən azı 80 faizinin belə pasporta və ya sertifikata malik olması tələb olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin qərarında bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.