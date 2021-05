Rusiyada yaşayıb, orada müğənnilik fəaliyyətini davam etdirən Rəqsanə İsmayılova dünən doğum gününü qeyd edib.

O, təşkil etdiyi doğum günü əyləncəsinin görüntülərini "Instagram" hesabında paylaşıb.

Belə ki, müğənni Azərbaycandan Rusiyaya gəlir əldə etmək üçün üz tutan şou-biznes əhlini də öz ad gününə dəvət edib.

Daha sonra müğənninin əri ona lüks avtomobil (Gelandewagen) hədiyyə edib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

