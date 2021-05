“Google” yeni əməliyyat sistemi təqdim edib

“Google” şirkəti “IoT” (“Internet of Things” – əşyalar interneti) seqmenti üçün nəzərdə tutulmuş “Fuchsia” əməliyyat sistemini təqdim edib. Bu barədə “9to5Google” nəşri məlumat verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni əməliyyat sıfırdan yazılıb, “Fuchsia” sistemi “Zircon” adlı mikronüvə üzərində qurulub. Əməliyyat sisteminin hazırlanmasına 2016-cı ildə başlanılıb. “Google” tərəfindən təqdim edilmiş açıq mənbə koduyla proqram təminatı “Linux”a əsaslanmır.

“Fuchsia 1.0” birinci nəsil “Nest Hub” smart ekranlarında əlçatan olacaq. (ICTnews)

