Aygün Kazımova sinə dekolteli geyimi ilə diqqət çəkdi - VİDEO

Xalq artisti Aygün Kazımova yeni paylaşımı ilə diqqətləri özünə cəlb edib. O, sinə dekolteli libasındakı rəqsi ilə zövqləri oxşayıb. Metbuat.az oxu.a-a istindən xəbər verir ki, Xalq artistinin bu paylaşımına izləyicilərlə yanaşı, bir çox məşhurlar da rəy yazıb. Onlar Aygün Kazımovaya heyranlıqlarını ifadə ediblər. Sözügedən görüntülərini təqdim edirik:

