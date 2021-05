Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımaları bərpa edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər barədə Qərarında deyilib.

Qərarda qeyd edilib ki, ölkənin şəhər və rayonlarından yerüstü və hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımaları bərpa olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.