Rusiyanın Çuvaşıstan Muxtar Respublikasının paytaxtı Çeboksarıda 2 yaşlı uşaq 10-cu mərtəbədən yıxılıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə çərşənbə günü saat 17.20 radələrində baş verib. Valideyn nəzarətindən yayınan uşaq otaqdan eyvana keçərək pəncərənin üstünə çıxıb və yıxılıb. Uşaq aldığı xəsarətdən hadisə yerində ölüb.

