Azərbaycanda koronavirus (COVID-19) infeksiyasına yoluxma halları ilə bağlı yeni statistika açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə virusa yoluxanların 54,2 %-i Bakının payına düşür.

Yoluxma göstəricisi Abşeronda 13 %, Aranda 12 %, Gəncə-Qazaxda 7,2 %, Şəki-Zaqatalada 4,1 %, Quba-Xaçmazda 3,1 %, Lənkəranda 2,4 %, Dağlıq Şirvanda 2,3 %, Yuxarı Qarabağda 1,4 %, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 0,8 %-dir.

Ölkə xaricindən gələnlərdə yoluxma halı 0,3 % təşkil edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.