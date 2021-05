Əsir götürülən erməni hərbçilərin FOTOLARI

Mayın 27-si gecə saatlarında Kəlbəcər rayonu Yuxarı Ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində təxribat törətməyə çalışarkən Azərbaycan Ordusu tərəfindən əsir götürülən altı erməni hərbçinin fotoları yayılıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb.

XAtırladaq ki, Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata əsasən, Düşmən Azərbaycan Ordusunun sərhəddə yerləşən mövqelərinə aparan təminat yolunda minalama fəaliyyəti həyata keçirərkən dərhal görülən əməliyyat tədbirləri nəticəsində qarşı tərəfin 6 hərbi qulluqçusu mühasirəyə alınaraq zərərsizləşdirilib və onlar əsir götürülüb.

Həmin fotoları təqdim edirik:

