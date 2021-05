Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən 6 erməni hərbçinin zərərsizləşdirilərək saxlanılması barədə məlumatı təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məluamtı “Sputnik Ermənistan” verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.