ABŞ prezidenti Co Bayden Kaliforniya əyalətində baş verən hücumla bağlı bayraqların yarıya qədər endirilməsi barədə göstəriş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq bəsdir deyən Bayden Konqresi odlu silahların daşınması barədə addımlar atmağa çağırıb. Qeyd edək ki, silahlı hücum nəticəsində 8 nəfər həlak olub. Çox sayda yaralı var. Hücumun detalları araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.