Ermənistanda keçirilən soruğunun nəticəsi: Paşinyan səriştəsiz rəhbər və xaindir

44 günlük Vətən müharibəsi Ermənistana siyasi, iqtisadi və hərbi cəhətdən böyük zərbə vurdu. Müharibənin başlamasında bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyində olduğu üçün daxili auditoriyada ən böyük günahkar kimi Nikol Paşinyanı görürdülər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin Daxili siyasətin təhlili departamentinin baş məsləhətçisi, politoloq İlyas Hüseynov deyib. Onun sözlərinə görə, vətəndaşların Ermənistan silahlı qüvvələrinin rəhbəri və baş komandanı Nikol Paşinyanın şəxsiyyətinə qarşı real münasibətlərini izləmək və monitorinq etmək məqsədilə “MosArmİnfo” sistemi tərəfindən Ermənistan, Rusiya və dünyanın müxtəlif regionlarında yaşayan “Facebook”-un erməni internet istifadəçilərinin müxtəlif yaş, cins, sosial qruplar, həmçinin müxtəlif fəaliyyət sahələri ilə məşğul olanlar arasında açıq sorğunun nəticələrinə görə nəticələr aşağıdakı kimi alınmışdır:

1) Səriştəsiz rəhbər – 856 istifadəçi

2)Xain – 685 istifadəçi

3) Hər şeyi doğru edir – 369 istifadəçi (Hüseynov, İ. Müharibənin nəticələrinin Nikol Paşinyanın reytinqinə təsiri – Rəy sorğusunun nəticələri // “1news.az”, 05.02.2021. URL: https://1news.az/az/news/20210205111247996-Muharibenin-neticelerinin-Nikol-Pashinyanin-reytinqine-tesiri-Rey-sorgusunun-neticeleri).

Qeyd etmək lazımdır ki, saxta profillər, boş səhifələr və trolların Paşinyana fəal dəstək verməsi nəzərə alınmaqla qeydolunan nəticələr ortaya çıxmışdır.

Beləliklə, sorğuda iştirak edək 1910 istifadəçi ilə nəticələr bu cür formalaşmışdır:

- Nikol Paşinyanı dəstəkləyirlər və hər şeyi doğru etdiyinə inanırlar - 19.3%

- Nikol Paşinyanı dəstəkləmirlər və hesab edirlər ki, o, səriştəsiz rəhbər və xaindir – 80,7%

