Nigeriya sahillərində sərnişin gəmisi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı göyərtədə 160-dan çox sərnişin olub. Onlardan 22-ni xilas etmək mümkün olub. İtkin düşən digərlərinin öldüyü güman edilir. Onların axtarışları davam edir. Məlumata görə, hadisə zamanı gəmidə ağır yüklər olub.

Gəminin ağırlığa tab gətirməyərək batdığı güman edilir.

