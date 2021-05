Bakının Xətai rayonunda ailədaxili münaqişə zamanı bir nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Babək küçəsi, 4 ünvanında baş verib.

1972-ci il təvəllüdlü Abbasov Rəsul Front oğlu evdə iki qardaşı ilə əlbəyaxa dava edib. Dava zamanı qardaşlardan biri onun baş nahiyəsinə tava ilə zərbə vurub.

Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb.

