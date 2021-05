Fransa hava məkanını Belarus üçün bağladı

Fransa Belarus hava yolları şirkətləri üçün hava məkanını bağlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Paris, Mins-Barselona marşrutu üzrə uçan laynerin Fransadan keçməsinə icazə verməyib.

Xatırladaq ki, Afinadan Vilnüsə uçan təyyarə bomba təhlükəsi bəhanəsilə qırıcının müşayəti ilə Minskə endirilib. Lakin sonradan məlum olub ki, əslində təyyarənin endirilməsində məqsəd sərnişinlər arasında olan Belarus müxalifətçi Roman Protaseviçi həbs etməkdir. Belarusun bu addımına qərb ölkələri sanksiya ilə cavab verib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

