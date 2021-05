Demet Akalın və Samirə duet oxuyacaq

Türkiyənin pop ulduzu Demet Akalın və “Avroviziya-2021” təmsilçimiz Samirə Əfəndi duet oxuyacaq.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə “10-da görüşək” proqramında məlumat verilib. Aparıcı Samir Bayramlı bu barədə stilist. Anar Ağakaşiyevin ona məlumat verdiyini bildirib.

Qeyd olunub ki, təklif D. Akalın tərəfindən irəli sürülüb, qarşı tərəf isə razılaşıb.

Xatırladaq ki, Demet Akalın “Avroviziya” müddətində Əfəndiyə dəfələrlə dəstək olub, Avropada yaşayan türklərdən iştirakçıya səs istəyib.

