Millət vəkilindən Baş nazirə ŞOK SUAL: Gözlərimin içinə bax və mənə cavab ver

Böyük Britaniya parlamentinin sonuncu iclası gərgin anlarla yadda qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əmək partiyasının millət vəkili Zarah Sultana İsrailin hücumları nəticəsində həlak olan uşaqların fotolarını nümayiş etdirərək, Baş nazir Boris Consona sual ünvanlayıb:

“Bu hökumət və Conson 2015-ci ildən bəri İsrailə 400 milyon funt sterlinq dəyərində silah satışını təsdiq edib. Gözləriminin içinə baxıb mənə bu 3 fələstinli və daha yüzlərlə uşağın ölümü ilə nəticələnən hücumlarda Böyük Britaniya silahlarından istifadə olunmadığını de”.

Boris Conson isə Qəzzada baş verən hadisələrdən narahatlığını ifadə edərək, atəşkəsdən məmnunluğunu dilə gətirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

