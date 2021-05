23 yaşlı qız bir aya yaxındır ki, itkin düşüb - FOTO

Ağstafada itkin düşən şəxs axtarılır.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Ağstafa rayon Mərcimək kənd sakini, 1998-ci il təvəllüdlü Gülnar Salahova bu il mayın 5-də yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb.

G. Salahovanın əlamətləri belədir: arıq bədən quruluşlu, gözlərinin rəngi qəhvəyi, qara uzun saçları var. Evdən çıxarkən onun qara idman paltarı qara və ağ rəngli idman ayaqqabısı olub.

Şəkildə gördüyünüz şəxsi tanıyanlardan və barəsində məlumatı olanlardan DİN-in “102 Zəng Mərkəzi” Xidmətinə, həmçinin 022-22-5-25-52 şəhər və (099) 367-36-69 mobil nömrəsinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur.

