Bakı-Sumqayıt qatarının sabahkı hərəkət qrafiki AÇIQLANDI

Sabah Abşeron dairəvi dəmir yolu xəttində qatarların hərəkəti qeyri-iş günləri üçün nəzərdə tutulduğu kimi olacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən bildirilib.

Məlumata görə, Bakı-Sumqayıt istiqaməti üzrə aşağıdakı qatarlar hərəkətdə olacaq:

Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 1 avqust tarixinə kimi uzadılıb və həmin müddət ərzində şənbə və bazar günləri sərnişin qatarları hərəkətdə olmayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.