Malidə üsyançı hərbçilər tərəfindən girov götürülən prezident Ba Ndau sərbəst buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o istefa verərək, yeni hökumətin qurulmasına razılıq verib. Girov götürülən digər rəsmilərin də azad ediləcəyi bildirilir.

Qeyd edək ki, 3 gün əvvəl prezidentlə yanaşı Baş nazir Moktar Ovane, Müdafiə naziri Süleymani Doukure və digər yüksək rütbəli rəsmilər hərbçilər tərəfindən həbs edilmişdi.

