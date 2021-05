Sumqayıtda 91 yaşlı qadın intihar edib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, hadisə mayın 26-ı saat 21 radələrində baş verib.

Şəhərin 47-ci məhəlləsində yaşayan 1930-cu il təvəllüdlü Asiya İsa qızı Nuriyeva yaşadığı mənzildə özünü asıb.

Faktla bağlı şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.