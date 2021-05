Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində (UNEC) yeni tədris ilində dərslər ənənəvi qaydada keçiriləcək.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bunu ali məktəbin rektoru Ədalət Muradov bildirib.

Onun sözlərinə görə, dərslərin sentyabr ayından başlayaraq ənənəvi qaydada bərpası üçün hazırlıq işlərinə start verilib: "Hər şey daha yaxşı olacaq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.