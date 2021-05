Mingəçevirdə sahibsiz itləri güllələyən şəxs saxlanılıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətindən verilən xəbərə görə, Şəhər Polis Şöbəsi əməkdaşları tərəfindən mayın 26-da şəhər ərazisində ov tüfəngi ilə sahibsiz itləri vurduğuna görə şəhər Yaşıllaşdırma və Sanitar Təmizlik İdarəsinin işçisi A.Şükürov müəyyən edilərək saxlanılıb.

Saxlanılan şəxsdən müvafiq sənədləri olan “İJ-18” markalı ov tüfəngi aşkar edilərək götürülüb. Araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.