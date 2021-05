Bu ilin Oktyabr-dekabr aylarında S-400 müdafiə sistemləri Hindistana təhvil veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın “Defense Post” nəşri belə məlumat yayıb. Məlumata görə, razılaşmanın dəyəri 5 milyard dollardır. Qeyd edək ki, ABŞ Hindistanın S-400 müdafiə sistemlərini alacağı təqdirdə sanksiyalarla hədələyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

