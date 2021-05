“Sabah” komandası heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Elvin Camalov bundan sonra paytaxt təmsilçisinin uğurları üçün çalışacaq. 26 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə 2 illik müqavilə bağlanıb.

Azərbaycan milli komandasının da üzvü olan Camalov karyerası ərzində “Qəbələ” (2013 - 2019) və “Zirə” (2019 - 2021) komandalarında çıxış edib.

