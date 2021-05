​1xBet yeni möhtəşəm "M EFFECT" aksiyasına start verdi

Bu bahar, Qazaxıstandan Muxajan adlı 1xBet oyunçusunun qazandığı rekord məbləğ bukmeker dünyasını titrətdi. Uzun müddət 1xBet`də oynuyan oyunçusunun ekspresdə topladığı 44 hadisə, təxminən 2 milyon dollar qazanmasına imkan verdi. 1xBet bukmeker şirkəti uduşu ödəyib – və Qazaxıstandakı oyunçularını yeni qazanan milyonerin uğurunu üstələməyə dəvət edir.



Bunun üçün yeni super aksiya "M EFFECT"də iştirak etmək kifayətdir. Aksiya 20 May 2021-ci ildə start götürüb və məhdudiyyətsizdir. İştirak etmək üçün hər biri 1.17-dən başlayan əmsal ilə və 45 hadisə zəncirinə 4.62 AZN-dən başlayan məbləğdə "ekspress" mərc etmək kifayətdir.

Kampaniyaya 45-dən 47-dək olan hadisəni əhatə edən ekspresslər üçün 2-dən çox olmayan və ya 48 və ya daha çox hadisəli ekspresslər üçün üçlük olan mərclər daxildir.

İlkin mükafat fondunun məbləği 2500 dollardır, ilk qalib elan olunanadək bu məbləğə aylıq 2500 dollar əlavə olunur. Qalibin alacağı ekspress mükafat daxil olmadan, ilk qalib üçün maksimum mükafat fondunun məbləği 30.000 dollar təşkil edir.

Digər bir xüsusi mükafat, aksiyanın qalibi üçün fərdiləşdirilmiş 1xBet Champion qızıl üzüyüdür. Belə bir üzüyü artıq Muxajan əldə edib - və inanmaq istəyirik ki, çox keçmədən aksiyanın qalibi həmçinin xüsusi bir mükafata da sevinəcəkdir.

"M EFFECT"də iştirak edin və 1xBet ilə həqiqətən əla qazanın!

