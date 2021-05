Qubadlı rayonu ərazisində narkotik aşkar edilib.

Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Qubadlı Rayon Polis Şöbəsi və Dövlət Sərhəd Xidməti əməkdaşlarının keçirdikləri "Xaşxaş-2021" şərti adlı kompleks əməliyyat-axtarış və profilaktik tədbirlər nəticəsində Davudlu kəndi ərazisində yabanı halda bitən 1 ton 700 kiloqram çəkidə 3031 ədəd çətənə kolu aşkar edilərək məhv edilib.

