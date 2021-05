İyun ayında bayramlarla əlaqəli 3 qeyri-iş günü olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, 15 iyun – Milli qurtuluş günü, 26 iyun isə Silahlı Qüvvələr Günüdür. Bu günlər Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə ölkədə qeyri-iş günləri hesab olunur.

26 iyun şənbə gününə təsadüf etdiyindən həmin gün 28 iyunla əvəz ediləcək. Bununla da gələn ay ölkədə 3 (15, 26 və 28 iyun) qeyri-iş günü olacaq.

