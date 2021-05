Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana səfərinin tarixi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısının səfəri iyunun 15-16-da reallaşacaq.

R.T.Ərdoğan iyunun 15-də Bakıya gələcək, növbəti gün isə Şuşaya səfər edəcək.

