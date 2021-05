Türkiyənin yerli imkanları ilə ərsəyə gətirdiyi silahlı pilotsuz qayığı ilk dəfə təlimlərə cəlb edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, SİDA pilotsuz qayığı “Dəniz canavarı 2021” təlimləri çərçivəsində hədəfi ilk mərmidə dəqiq vurub.

Qeyd edək ki, təlimlər Aralıq dənizinin şərqində keçirilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

