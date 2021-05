Zurabyan: “Ermənistan dövlətin süqutu təhlükəsi ilə üz-üzədir"

“Ermənistan hakimiyyəti zəifliyini, məsələlərin həllini və vətəndaşların təhlükəsizliyini təmin edə bilmədiyini sübut etdi”.

Metbuat.az “Sputnik Ermənistan”a istinadla xəbər verir ki, bu sözləri Erməni Milli Konqresinin sədr müavini Levon Zurabyan deyib. Onun sözlərinə görə, erməni dövləti bərpa olunmadan Türkiyəyə, BMT-yə, Rusiyaya, və ya Azərbaycana müraciətlərin heç bir nəticəsi olmayacaq. Hakimiyyət müttəfiqlərlə əlaqələrini itirib. Hərbi rəhbərliyə gəlikdə isə, vəziyyətə nəzarət edilmir.

Zurabyan Ermənistanda hazırkı vəziyyətin dövləti süqut təhlükəsi ilə üzləşdirdiyini qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.