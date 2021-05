İraqın Baş naziri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

İraq Respublikasının Baş naziri Mustafa Al-Kazımi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, mətndə deyilir:

"Zati-aliləri.

Sizi Azərbaycan Respublikasının milli bayramı – Respublika Günü münasibətilə İraq Respublikası Hökuməti və xalqı adından, şəxsən öz adımdan təbrik edirəm.

Bu xoş fürsətdən istifadə edərək ölkələrimiz və xalqlarımız arasında yaxın dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin olduğunu vurğulayıram.

Cənab Prezident, Sizə ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, Azərbaycan xalqına və Hökumətinə tərəqqi və rifah arzulayıram.

Ən dərin hörmət və ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm".

