Ölən prezidenti görün harda dəfn etdilər: Aləm bir-birinə dəydi

İki il əvvəl 95 yaşında vəfat edən Zimbabve prezidenti Robert Muqabenin dəfni ilə bağlı qalmaqal yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, keçmiş prezidentin qəbiləsindəki bir şəxs Muqabenin dəfn olunduğu yerdən şikayət edib. Şikayətdə bildirilir ki, keçmiş dövlət başçısının öz həyətində dəfn edilməsi qəbilənin nüfuzuna zərbə vurub. O layiq olduğu yerdə dənf edilməlidir. Ardınca qəbilə rəhbəri keçmiş prezidentin cəsədinin çıxarılıb milli abidə məzarlığında dəfn edilməsini əmr edib.

Muqabenin öz yaşadığı evin həyətində dəfn olunmasına görə onun həyat yoldaşı ittiham edilib və ona 5 inək 1 keçi cəzası verilib.

