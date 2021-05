Paşinyan Azərbaycanla sərhədə gəldi - VİDEO

Ermənistanın baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan Azərbaycanla sərhədə gəlib.

Metbuat.az news.am-a istinadən xəbər verir ki, Nikol Paşinyan erməni diversantların Azərbaycanla sərhədi pozaraq ərazilərimizə soxulmağa çalışdığı Geqarqunik vilayətinin Kut kəndinə səfər edib.

Xatırladaq ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, mayın 27-də Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu sahəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin kəşfiyyat-diversiya qruplarının fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan əməliyyat məlumatına əsasən diversiya qrupları saat 03:00 radələrində dövlət sərhədimizi keçib və ərazilərimizin daxilində minalama işlərini və digər təxribat əməllərini aparmağa cəhd göstərib.

