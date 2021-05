Ukrayna ordusu ilk dəfə təlimlərə Türkiyədən aldığı Bayraktar TB2 SİHA-larını cəlb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna ordusunun yaydığı məlumata əsasən təlimlər Belarus sərhədinə yaxın ərazidə yerləşən Rivne bölgəsində keçirilir. SİHA ilə hədəfin dəqiq vurulmasından sonra ukraynalı hərbçilərin zəfər işarəsi diqqətdən yayınmayıb.

Təlimlərə həmçinin çox sayda hərbçi, texnika və qırıcı cəlb olunub.

